Дефицит медицинских масок обнаружили на Украине

Жителям Украины не хватает медицинских масок. Из-за распространения коронавируса, спрос на них резко вырос.

Чтобы не допустить жесткого дефицита, власти проверил переговоры с производителями и поставщиками.

"В Минздраве Украины состоялась встреча с председательством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок, и их поставщиками, поскольку можно наблюдать некоторый дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определённые меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях", — заявил генеральный директор директората общественного здоровья украинского Минздрава Андрей Скипальский.

Между тем, медики рекомендуют носить маски только в закрытых помещениях. На улице их использование бесполезно. На свежем воздухе лучше снять маску и дышать полной грудью.