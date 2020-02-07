Шесть российских актеров не могут попасть на Украину

Шесть актеров, отправившихся на гастроли, не могут попасть в Украину. Власти незалежной запретили им въезд.

Когда артисты не смогли преодолеть таможню, они попытались сделать это на другом КПП. Результат остался прежним: в Украину их не пустили. Происшествие подтвердили в Министерстве внутренних дел незалежной.

Стоит отметить, что имена "пострадавших" не называются. Известно, что они направлялись в соседнюю страну на гастроли. На украинских сценах планировался показ лирической комедии "Идеальный свидетель".

Двоим актерам труппы "закрыли" въезд в Украину на 10 лет, остальным четверым — на три года.