Шесть актеров, отправившихся на гастроли, не могут попасть в Украину. Власти незалежной запретили им въезд.
Когда артисты не смогли преодолеть таможню, они попытались сделать это на другом КПП. Результат остался прежним: в Украину их не пустили. Происшествие подтвердили в Министерстве внутренних дел незалежной.
Стоит отметить, что имена "пострадавших" не называются. Известно, что они направлялись в соседнюю страну на гастроли. На украинских сценах планировался показ лирической комедии "Идеальный свидетель".
Двоим актерам труппы "закрыли" въезд в Украину на 10 лет, остальным четверым — на три года.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".