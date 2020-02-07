Япония под боком у США создала мощную армию при существующем запрете

Китайское издание Sohu раскрыло тайный умысел Японии и обнажило чрезмерную доверчивость США. Обозреватели издания пишут, что, несмотря на вето создания армии, наложенное на Японию после Второй мировой войны, Токио остался непослушным.

Обозреватель пишет, что Япония медленно, но верно выстраивала военную структуру. Под боком у "доверчивого" Вашингтона созданы мощные армия и флот. И это вопреки запрету иметь собственные полноценные вооруженные силы.

"Что еще более важно, Япония отказалась подписать соглашение, запрещающее использование ядерного оружия: как единственная страна в истории, которая пострадала от ядерного удара, она все еще намерена разработать ядерное оружие, что также доказывает, что амбиции Японии никогда не угасали. Япония опирается на обильные ядерно-энергетические технологии и располагает большим количеством ядерных материалов. Если они будут обогащены, то, скорее всего, будет создано ядерное оружие", — пишет китайский журнал.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США присвоили себе право навязывать мнение миру.