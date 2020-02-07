Tesla Roadster Илона Маска все еще вращается вокруг Солнца

Отправленный в космическое путешествие электромобиль Илона Маска Tesla Roadster все еще вращается вокруг солнца. Согласно расчетам специалистов, полный оборот вокруг небесного светила авто совершает за 557 суток.

Сообщается, что машина уже преодолела расстояние в 1,6 миллиардов километров. Исследователи рассчитали, что если полет электрокара не прервет какое-либо космическое происшествие, в 2091 году автомобиль пролетит на относительно близком расстоянии от Земли.

Напомним, электрокар Tesla Roadster из личной коллекции Илона Маска вывели в космос в феврале 2018 года. При старте в салоне машины звучала песня Дэвида Боуи "Life on Mars". В случае если аккумулятор электромобиля еще работает, запись этой композиции уже прозвучала свыше 160 тысяч раз.

Ранее "Правда.Ру"рассказала, о том, что компания Tesla ищет новых сотрудников.