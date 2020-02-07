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Американцы предупредили Россию о последствиях за поддержку Мадуро

Мир

Негативные последствия могут наступить для России, если страна продолжит поддерживать президента Венесуэлы. Такую позицию озвучил представитель США.

Как заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, позиция российских властей не остается незамеченной.

"Как отметили несколько представителей администрации, русские могут скоро узнать, что их продолжающаяся поддержка Мадуро больше не будет бесплатной. Другие, которые продолжают извлекать выгоду от Мадуро или поддерживать его, должны учесть предостережение", — цитирует Абрамса Госдепартамент США.

Свою реакцию на поведение России относительно Мадуро США намерены продемонстрировать в ближайшие недели.

Напомним, что сегодня в Венесуэлу с рабочим визитом прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Он встретится с венесуэльским коллегой и президентом страны Николасом Мадуро. Ранее Лавров высказался о поддержке Мадуро со стороны России.

Темы сша мадуро россия венесуэла эллиотт абрамс
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