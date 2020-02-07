Си Цзиньпин: коронавирус не изменит экономическое развитие Китая

Власти КНР подчеркивают, что коронавирус не изменит положительных тенденций экономического развития Китая. Предпринятые меры в скором времени позволят переломить ситуацию с пандемией.

Коронавирус и влияние его на экономику Китая обсудили лидеры КНР и США по телефону. Си Цзиньпин рассказал, какие меры принимаются для борьбы с заболеванием и заверил коллегу, что в долгосрочной перспективе негативного влияния на экономику страны не произойдет.

"Правительство и народ КНР предпринимают все возможные усилия для борьбы с коронавирусом. Соответствующая работа постепенно приводит к результатам", — цитирует главу КНР Центральное телевидение Китая.

Напомним, что американские власти предложили Китаю помощь в борьбе с новым коронавирусом. Эксперты из США вошли в миссию ВОЗ в КНР.