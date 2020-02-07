Две важные встречи ждет сегодня главу российского МИДа Сергея Лаврова. Он прибыл в Венесуэлу.
В рамках рабочего визита министр встретится с коллегой Хорхе Арреасой. Также запланирована встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Стоит отметить, ранее Лавров заявлял, что Россия не считает правильными инициативы, направленные на отстранение Мадуро от власти.
Накануне Сергей Лавров побывал на Кубе. Он встретился с кубинским министром иностранных дел и почтил память революционера Фиделя Кастро.
Находка оказалась уникальным комплексом, превосходящим все аналоги в Восточной Европе.