Сергей Лавров встретится сегодня с Николасом Мадуро

Две важные встречи ждет сегодня главу российского МИДа Сергея Лаврова. Он прибыл в Венесуэлу.

В рамках рабочего визита министр встретится с коллегой Хорхе Арреасой. Также запланирована встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Стоит отметить, ранее Лавров заявлял, что Россия не считает правильными инициативы, направленные на отстранение Мадуро от власти.

Накануне Сергей Лавров побывал на Кубе. Он встретился с кубинским министром иностранных дел и почтил память революционера Фиделя Кастро.