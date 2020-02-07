Правительство Великобритании сообщило о намерении отменить ряд антироссийских санкций.
Речь, как сообщается на сайте правительства страны, идет об ограничениях, действующих на уровне ЕС, и автоматически становящихся необязательными для исполнения Великобританией после завершения переходного периода Brexit.
Как следует из опубликованного сообщения, среди товаров из России, на которые будут отменены пошлины:
"Департамент международной торговли оценил, какие из существующих в ЕС антидемпинговых торговых мер имеют значение для Великобритании. Это было сделано в процессе консультаций с британскими промышленниками и другими заинтересованными сторонами, включая представителей международных промышленных групп", — отмечает пресс-служба британского правительства.
Переходный период, во время которого Великобритания и Евросоюз окончательно согласуют новые условия взаимной торговли, продлится до конца 2020 года.
Находка оказалась уникальным комплексом, превосходящим все аналоги в Восточной Европе.