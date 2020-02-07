На территории посольства США в Индии изнасилован 5-летний ребенок

В индийской столице по подозрению в изнасиловании ребенка задержан 25-летний мужчина.

Как сообщает BBC, преступление было совершено 1 февраля на территории посольства Соединенных Штатов.

Мужчина был арестован после того, как родители ребенка обратились в полицию, и экспертиза подтвердила факт надругательства над малышкой. Сейчас она находится в больнице.

Семья девочки, по данным Би-би-си, живет на территории американского посольства — отец работает в штате обслуживающего персонала.

Подозреваемый в преступлении тоже живет в дипмиссии. Его отец работает там водителем. Семьи обвиняемого и потерпевшей хорошо знали друг друга, поэтому заманить девочку, игравшую на улице к себе в квартиру, мужчине не составило труда.

Теперь педофила — если его вина будет доказана судом — ждет смертная казнь за сексуальные преступления в отношении детей. Именно такая мера наказания действует в Индии с 2018 года.