Абэ заявил о желании превратить Курилы в "острова дружбы"

Синдзо Абе, премьер — министр Японии, объявил о своем намерении подписать мирный договор с Россией, чтобы "углубить сотрудничество между двумя странами".

Своими планами Абэ поделился сегодня, 7 февраля, с участниками "Съезда за возвращение северных территорий".

Выступая перед участниками мероприятия, японский премьер сказал:

"Я намерен продвигать планомерно, шаг за шагом, выстраивать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон. Я буду упорно двигаться к цели решения территориальной проблемы и заключения мирного договора. Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы".

По словам Абэ, ситуация, когда за 74 года, прошедших после окончания войны, не подписан мирный договор — "ненормальна".

"Нам удалось договориться по целому ряду вопросов"

Особо Синдзо Абэ подчеркнул, что отношения с Россией развиваются сейчас "в положительном ключе":

уже три года японцы имеют возможность приезжать на Курилы для посещения могил предков,

на "спорных" островах развиваются совместные экономические проекты.

"В 2019 году запущены пилотные проекты по туризму и переработке мусора. И надо найти такой компромисс, который учел бы юридические интересы и Японии, и России", — сказал Абэ.

Напомним, что ранее премьер-министр Японии уже говорил о необходимости провести переговоры с российским президентом. И не исключил возможности осуществить это во время своего визита по случаю 75 годовщины Победы в ВОв — если он, несмотря на предупреждения экс-главы МИД страны — все же состоится.