В Индии из водопроводных кранов полились ром, бренди и пиво

В Индии жильцы многоквартирного дома в штате Керала перестали использовать водопроводную воду после того, как из крана полилась смесь рома, бренди и пива. Дело в том, что вода в их краны поступала из колодца, расположенного неподалеку. Алкоголь попал туда довольно необычным способом.

Власти штата конфисковали шесть тысяч литров контрафактного алкоголя, а поскольку по закону его должны были уничтожить, то в земле выкопали яму, куда и вылили тысячи бутылок спиртного. По неприятному совпадению яма оказалась рядом с колодцем с водой, куда впоследствии под землёй и просочились спиртные напитки.

Сейчас жителям пострадавшего дома организовали подвоз чистой воды. Предполагается, что на очистку колодца потребуется около месяца.

Ранее "Правда.Ру"рассказала, о том, что определена безопасная доза алкоголя для женщин и мужчин.