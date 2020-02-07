В Индии жильцы многоквартирного дома в штате Керала перестали использовать водопроводную воду после того, как из крана полилась смесь рома, бренди и пива. Дело в том, что вода в их краны поступала из колодца, расположенного неподалеку. Алкоголь попал туда довольно необычным способом.
Власти штата конфисковали шесть тысяч литров контрафактного алкоголя, а поскольку по закону его должны были уничтожить, то в земле выкопали яму, куда и вылили тысячи бутылок спиртного. По неприятному совпадению яма оказалась рядом с колодцем с водой, куда впоследствии под землёй и просочились спиртные напитки.
Сейчас жителям пострадавшего дома организовали подвоз чистой воды. Предполагается, что на очистку колодца потребуется около месяца.
Ранее "Правда.Ру"рассказала, о том, что определена безопасная доза алкоголя для женщин и мужчин.
Находка оказалась уникальным комплексом, превосходящим все аналоги в Восточной Европе.