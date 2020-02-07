Экс-глава МИД Японии: Абэ нельзя ехать в Москву на 9 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершит огромную ошибку, если примет участие в мероприятиях по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне, которые будет проводить Москва.

С таким заявлением, сообщает ИА Киодо, выступил экс-глава МИД Японии Кацуя Окадо.

Бывший дипломат объяснил свою позицию тем, что

"Советский Союз нарушил договор о нейтралитете с Японией и занял южные Курилы. В этом свете поездка высокопоставленного чиновника будет равносильна соглашательству с действиями СССР по занятию курильских островов. То есть их оккупацией".

Сам же премьер- министр Абэ ранее говорил о том, что

"рассматривает возможность принять приглашение российского президента Путина и посетить Москву 9 мая".

А так же о том, что это "хорошая возможность провести переговоры с российским лидером"