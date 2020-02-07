Трамп о процедуре импичмента: это был гнилой сговор больных людей

Президент США выступил в Конгрессе по итогам окончания расследования дела об импичменте.

Напомним, что в ходе голосования в Конгрессе Дональд Трамп был оправдан по обоим пунктам предъявленных ему обвинений.

В своем выступлении американский лидер заявил, что считает процедуру импичмента "адом, устроенным демократами по сугубо политическим мотивам".

"Мы прошли через ад. И это было несправедливо, так как я не сделал ничего плохого или противозаконного. Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос", — сказал Трамп.

И добавил, что, когда баллотировался в президенты, "хотел только отлично выполнять эту работу", но "не знал тогда, что придется переизбираться снова и снова каждую неделю".

"Сегодня праздник у меня и моей семьи, прошедшей через гнилой сговор некоторых больных, злых людей ", — сказал оправданный Конгрессом президент США.

Полную запись выступления Дональда Трампа в Конгрессе опубликовало на Ютуб — канале ИА "Голос Америки".