Белый дом сообщил о ликвидации главаря "Аль-Каиды"* в Йемене ар-Райми

Главарь группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* (* террористическая организация, запрещена в РФ) Касем ар-Райми ликвидирован в Йемене в ходе спецоперации США.

Такое сообщение распространила пресс-служба Белого дома.

"По приказу президента США в Йемене была проведена антитеррористическая операция. Ее результатом стала ликвидация основателя террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касема- ар-Райми, являвшегося также замом главаря "Аль-Каиды"* (*запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Ар-Райми ранее работал на Усаму бен Ладена", — написано в сообщении.

По данным Белого дома, "Аль-Каида на Аравийском полуострове" помимо того, что "осуществляла насилие против мирных граждан в Йемене", планировала и проводила "атаки против США и их военных".

Подробности операции не сообщаются

При этом Белый дом не сообщает, когда была проведена операция, и никаких доказательств ее успешного проведения не приводит.

А последний удар по территории Йемена США, по данным The New York Times, наносили в январе. Впрочем, highly likely…

* террористическая организация, запрещена в РФ