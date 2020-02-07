69 человек погибли от коронавируса за сутки в одной только Хубэе

В эпицентре эпидемии коронавируса - китайской провинции Хубэй за минувшие сутки скончались 69 больных новой пневмонией.

Теперь, по данным комитета здравоохранения провинции,

общее число погибших - 618 человек,

зараженных - 22 112,

выздоровевших - 817.

Умер врач, первым заметивший новый вирус

Ли Вэньлян, доктор, первым обнаруживший новый смертельно опасный вирус, скончался в больнице от пневмонии, вызванной коронавирусом сегодня ночью.

"Ли Вэньлян ушел от нас в 2.58 в пятницу (21.58 мск в четверг)", - написано на странице Центральной больницы Уханя в социальной сети.

Врач боролся с болезнью с 11 января. Именно в тот день он обнаружил у себя симптомы заражения. О чем написал в своем микроблоге в Weibo.