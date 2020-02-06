Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Кедми: главное зло — европейская цивилизация

Мир » Европа

Израильский военный эксперт, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире телеканала "ТВ-Центр" назвал основным злом современного мира европейцев. По его наблюдениям, ни одна цивилизация не уничтожила столько людей, сколько государства Европы.

"Не было более чудовищной и бесчеловечной цивилизации. Никто столько людей не уничтожил, сколько европейцы, включая самих европейцев. Целые народы исчезли благодаря им. И американцы, будучи одной из форм европейской цивилизации, ничем от этого не отличаются", — заявил Кедми в эфире ТВЦ.

Кедми отметил, что сегодня Европа планирует уничтожить Россию и ради этого идет на Восток, как делал это в середине 20-го века Адольф Гитлер. Поэтому ничего удивительного в том, что Россия преумножает свою силу, нет. Если этого не делать, коллективный Запад продолжит свои атаки на Россию по разным направлениям.

Это заявление прозвучало в рамках обсуждения военной мощи различных государств.

Темы захват власть европа яков кедми
Актуальная аналитика
Здоровье
Истерия продолжается: как россияне готовы встретить коронавирус
Непознанное и необъяснимое
Пирамида Голода: психоцирк 90-х возвращается
Новости спорта
Доцент кафедры психотерапии объяснил, что могло произойти с Солдатовой
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В израильской армии появится "Красный спецназ"
75% российских врачей считают диспансеризацию фикцией
Кедми объяснил, почему при меньшем бюджете армия РФ сильнее ВС США
Астрофизики обнаружили во Вселенной "мертвую" галактику
В Китае умер врач, который предупреждал о коронавирусе
Полиция Ростова проверит людей в медицинских масках
Остались уязвимыми: американским БМП не хватает энергии для защиты
Инфляция за январь в России составила 0,4%
Россия создаст спецсредство для подъема затонувших подлодок
Как изменятся зарплаты врачей в 2020 году?
Последние материалы
Кедми объяснил, почему при меньшем бюджете армия РФ сильнее ВС США
Астрофизики обнаружили во Вселенной "мертвую" галактику
В Китае умер врач, который предупреждал о коронавирусе
Полиция Ростова проверит людей в медицинских масках
Остались уязвимыми: американским БМП не хватает энергии для защиты
Инфляция за январь в России составила 0,4%
Россия создаст спецсредство для подъема затонувших подлодок
Как изменятся зарплаты врачей в 2020 году?
Бензин в России поднялся в цене на 7 копеек за неделю
В Брянске две сотни дольщиков долгостроя получили квартиры
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Прошлое
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Шоу-бизнес
Собчак выбрала для нового дома похожую на гроб ванну
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Василий Амирджанов Пирамида Голода: психоцирк 90-х возвращается Василий Амирджанов Игорь Буккер "Испанка" - мать всех пандемий Игорь Буккер Петр Фадеев Берегись электромобиля: Европа переходит на "зеленые" авто Петр Фадеев
Комментарии
Как Сталин заставил Мао уважать себя
Как Сталин заставил Мао уважать себя
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
Врачи: коронавирус обходит стороной детей
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
"Слуга народа": никаких пенсий тем, кто симпатизирует России. ВИДЕО
Роза Сябитова: Не рассчитывайте на государство и на пенсии
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Потеете?
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
Проблемная кожа: каких витаминов и элементов вам не хватает?
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
О каких проблемах говорит сухая кожа?
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Die Welt: военная мощь России велика как никогда
Польские предприятия перестанут закупать в России уголь
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ