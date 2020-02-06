Кедми: главное зло — европейская цивилизация

Израильский военный эксперт, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире телеканала "ТВ-Центр" назвал основным злом современного мира европейцев. По его наблюдениям, ни одна цивилизация не уничтожила столько людей, сколько государства Европы.

"Не было более чудовищной и бесчеловечной цивилизации. Никто столько людей не уничтожил, сколько европейцы, включая самих европейцев. Целые народы исчезли благодаря им. И американцы, будучи одной из форм европейской цивилизации, ничем от этого не отличаются", — заявил Кедми в эфире ТВЦ.

Кедми отметил, что сегодня Европа планирует уничтожить Россию и ради этого идет на Восток, как делал это в середине 20-го века Адольф Гитлер. Поэтому ничего удивительного в том, что Россия преумножает свою силу, нет. Если этого не делать, коллективный Запад продолжит свои атаки на Россию по разным направлениям.

Это заявление прозвучало в рамках обсуждения военной мощи различных государств.