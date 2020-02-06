Президенты России и Ирака встретятся

Лидеры России и Ирака встретятся. Дата зависит от того, насколько быстро в Ираке сформируют новое правительство.

Встреча уже была назначена, но из-за протестов, захвативших Ирак, а после и из-за отставки правительства, ее пришлось перенести. Но то, что она состоится, подтвердил посол Ирака в России Абдулрахман Хамид Мохаммед аль-Хуссайни.

"Что касается визита президента Ирака, то он был отложен. Вчера я с господином Путиным поговорил и сказал, что как только новое правительство в Ираке будет создано, господин президент сможет приехать", — заявил дипломат.

Правительство Ирака ушло в отставку 1 декабря. Новым премьер-министром назначен Мухаммад Тауфик Аляуи. Сейчас он занимается формированием нового кабинета министров.