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Президенты России и Ирака встретятся

Мир

Лидеры России и Ирака встретятся. Дата зависит от того, насколько быстро в Ираке сформируют новое правительство.

Встреча уже была назначена, но из-за протестов, захвативших Ирак, а после и из-за отставки правительства, ее пришлось перенести. Но то, что она состоится, подтвердил посол Ирака в России Абдулрахман Хамид Мохаммед аль-Хуссайни.

"Что касается визита президента Ирака, то он был отложен. Вчера я с господином Путиным поговорил и сказал, что как только новое правительство в Ираке будет создано, господин президент сможет приехать", — заявил дипломат.

Правительство Ирака ушло в отставку 1 декабря. Новым премьер-министром назначен Мухаммад Тауфик Аляуи. Сейчас он занимается формированием нового кабинета министров.

посол ирака владимир путин президент ирака абдулрахман хамид мохаммед аль-хуссайни
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