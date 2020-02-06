Больше полутора тысяч россиян ждут вылета из Китая

До конца февраля россияне намерены покинуть Китай. Граждане РФ купили авиабилеты с датами вылетов с 6 по 29 февраля.

Такие данные приводит Министерство транспорта России.

"Всего 1765 пассажиров — граждан России, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию", — говорится в сообщении.

Накануне были эвакуированы граждане России, жившие в китайском Ухане. Все они сейчас находятся на карантине, хотя ни у кого из них нет признаков заболевания коронавирусом.