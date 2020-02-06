В США раскрыли " план" НАТО на случай Третьей мировой с СССР

"Секретный план" на случай Третьей мировой войны с Советским Союзом раскрыли в США. Как пишет профильное издание The National Interest, стратегия предполагала использование традиционных средств ведения боевых действий. Перечислены и основные задачи войск США.

"Среди данных задач — достижение воздушного превосходства над силами противника, обеспечение работы коммуникационных линий с Северной Америкой и сохранение территориальной целостности ФРГ", — сказано в рассекреченном документе.

Не допустить разрушение альянса, иначе проигрыш

То есть стратегическая задача НАТО состояла в том, чтобы не допустить разрушение альянса. В противном случае война тут же была бы проиграна.

США и союзники по НАТО не исключали также использования ядерного оружия. Его планировалось применять в случае, если обычные средства окажутся неэффективными против сил Советского Союза и его партнеров.