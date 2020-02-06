Песков прокомментировал снятие обвинений с Трампа

Снятие обвинений с Дональда Трампа прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россию не касаются внутриполитические разборки США.

В преддверии выборов в США местные политические силы должны прекратить использовать Россию в качестве устрашающего инструмента, заявил Песков.

«Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США... Для нас главное - чтобы во всех внутриполитических и предвыборных баталиях в США перестали использовать Россию в качестве главной пугалки и в качестве главного демона внутриполитической арены США, для нас это абсолютно неприемлемо», - подчеркнул Песков.

Он также отметил, что нормализация отношений между правительствами двух стран возможны. Но для этого американцам необходимо прекратить «класть российско-американские отношения на внутриполитический алтарь».

Напомним, сенат большинством голосов снял обвинения с президента Дональда Трампа. Его обвиняли в злоупотреблении власти. Сегодня глава Штатов выступит с публичным заявлением.