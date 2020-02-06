Российские и турецкие военные погибли в Сирии. Такое заявление сделали в МИДе России.
В сообщении не уточняется, когда и где это произошло, число погибших также остается засекреченным. Ранее в СМИ сообщалось о четырех погибших под Алеппо.
В заявлении указано, что трагедия произошла во второй половине января во время попытки ввода "режима тишины". Террористы на призыв не отреагировали и лишь усилили атаку.
Ситуация в регионе обостряется. Согласно официальным данным, за последние две недели боевики совершили больше тысячи нападений. Чаще всего они применяют беспилотники.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.