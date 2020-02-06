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МИД: российские военные погибли в Сирии

Мир

Российские и турецкие военные погибли в Сирии. Такое заявление сделали в МИДе России.

В сообщении не уточняется, когда и где это произошло, число погибших также остается засекреченным. Ранее в СМИ сообщалось о четырех погибших под Алеппо.

В заявлении указано, что трагедия произошла во второй половине января во время попытки ввода "режима тишины". Террористы на призыв не отреагировали и лишь усилили атаку.

Ситуация в регионе обостряется. Согласно официальным данным, за последние две недели боевики совершили больше тысячи нападений. Чаще всего они применяют беспилотники.

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