США испугались столкновения с ЧВК "Вагнера" в Сирии

Американские военные опасаются боевого столкновения с российской ЧВК в Сирийской Арабской Республике. Об этом рассказал The Wall Street Journal спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По словам Джеффри, в северной Сирии все чаще происходят стычки между американцами и русскими. Это происходит из-за того, что военные Пентагона блокируют российские патрули на автомагистралях в районах, оккупированных США. Патрулированием занимаются военнослужащие МО РФ, однако The Wall Street Journal считает, что им помогает российская ЧВК.

Такой вывод американское издание сделало на основании фотографий, которые ранее были опубликованы пользователями социальных сетей. На них запечатлен момент, когда американцы перегородили дорогу, по которой проходил маршрут патрулирования российских военных.

На снимках также можно заметить два гражданских автомобиля, на которых, по мнению WSJ передвигались бойцы российской ЧВК.

По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, американцы боятся "стычек" с русскими.

"Число таких случаев растет, и это не может не беспокоить, — признался Джеффри в интервью WSJ. — Эти инциденты не приводили к эскалации, но разумеется, любой командир будет этим обеспокоен".

Одновременно с ростом таких случаев растет и страх США перед российскими ЧВК. По словам некоторых американских военных, пишет The Wall Street Journal, подобные конфликты между американскими и российскими силами в Сирии происходят по нескольку раз в день.

Напомним, по мнению многих экспертов, значительную роль в победе над ИГИЛ* в Сирии, сыграла российская ЧВК "Вагнера". Вероятно, именно ее имели в виду журналисты The Wall Street Journal.

* организация, запрещенная на территории РФ