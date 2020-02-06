В предательстве и измене Конституции обвинила сенаторов-республиканцев Нэнси Пелоси. Так спикер палаты представителей США отреагировала на оправдание Дональда Трампа.
Свое мнение Пелоси высказала в микроблоге Twitter:
"Из-за предательства Конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент по-прежнему продолжает угрожать американской демократии, настаивая на том, что он выше закона и может, если захочет, испортить выборы", — написала спикер палаты представителей США.
Напомним, сенат США оправдал Дональда Трампа. Его обвиняли в злоупотреблении властью, помехам, создаваемым работе конгресса. Сенат, большая часть которого является республиканцами, оправдал американского лидера.
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