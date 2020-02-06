Память известного революционера Фиделя Кастро почтит Сергей Лавров. Министр иностранных дел России прилете сегодня на Кубу.
В плане визита переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом. Также представитель России посетит кладбище Святой Ифигении. Здесь покоятся другие борцы за независимость Кубы.
После Кубы министр иностранных дел отправится в Мексику.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.