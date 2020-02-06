Министры иностранных дел России и Кубы встретятся сегодня

Память известного революционера Фиделя Кастро почтит Сергей Лавров. Министр иностранных дел России прилете сегодня на Кубу.

В плане визита переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом. Также представитель России посетит кладбище Святой Ифигении. Здесь покоятся другие борцы за независимость Кубы.

После Кубы министр иностранных дел отправится в Мексику.