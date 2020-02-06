В украинском учебнике по географии оказалась карта из компьютерной игры

Чудеса от чиновников минобра Украины и авторов новых учебников, начавшиеся с прифотошопленного к исторической фотографии Киану Ривза, продолжаются.

Сегодня "новаторство" коснулось географии — предмета, по сути своей, точного. Однако в украинском учебнике для 6-го класса пользователь Facebook Денис Фетисов обнаружил карту несуществующих территорий.

"Народ, держитесь! В разделе "Земля на плане и карте" в учебнике географии для шестиклассников в качестве иллюстрации "врезана" карта из ролевой компьютерной игры Skyrim: там глобус и карта провинции Скайрим из одноименной игры от Bethesda. Кто не верит, можете посмотреть сами: страница 37, год издания — 2014, авторы Пестушко и Уварова", — написал Фетисов и прикрепил картинку из пособия.

К слову, учебник прошел научную экспертизу Национальной академии наук Украины и был рекомендован Министерством образования и науки страны, как и другие пособия авторов учебников Валерия Пестушко и Анны Уваровой.

Тираж, согласно выходным данным на книге, - 101648 экземпляров.