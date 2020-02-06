Литва считает недопустимым обозначать Крым российским в сервисах Apple

В Еврокомиссию сегодня поступил запрос от Пятраса Ауштрявичюса, депутата ЕП от Литвы, в котором названо "неприемлемым" обозначение Крыма как российской территории в приложениях Apple.

"Компания начала обозначать Крым как часть РФ в приложениях "Погода" и "Карты" в соответствии с российским законодательством. Данный шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами", — считает Ауштрявичюс.

Политика интересует вопрос о том, каким образом Евросоюз может "воздействовать на компании, нарушающие, как это сделала Apple, нормы международного права".

Почему прошлогодняя история стала интересна Литве сейчас?

Стоит отметить, что Крым в сервисах Apple обозначается частью территории России с ноября прошлого года.

Еще тогда Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, требовал, чтобы

"компания занималась технологиями вместо того, чтобы лезть в политику".

В связи с этим не совсем понятно, почему литовский политик "вспомнил" об этом именно сейчас, после того, как сама Украина объявила, что