В Еврокомиссию сегодня поступил запрос от Пятраса Ауштрявичюса, депутата ЕП от Литвы, в котором названо "неприемлемым" обозначение Крыма как российской территории в приложениях Apple.
"Компания начала обозначать Крым как часть РФ в приложениях "Погода" и "Карты" в соответствии с российским законодательством. Данный шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами", — считает Ауштрявичюс.
Политика интересует вопрос о том, каким образом Евросоюз может "воздействовать на компании, нарушающие, как это сделала Apple, нормы международного права".
Стоит отметить, что Крым в сервисах Apple обозначается частью территории России с ноября прошлого года.
Еще тогда Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, требовал, чтобы
"компания занималась технологиями вместо того, чтобы лезть в политику".
В связи с этим не совсем понятно, почему литовский политик "вспомнил" об этом именно сейчас, после того, как сама Украина объявила, что
"не возьмет Крым обратно, даже если России будет на этом настаивать".
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.