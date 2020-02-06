Сегодня ночью территория Сирии подверглась ракетному удару со стороны территории Голландских высот, которую контролируют израильские военные.
Как сообщает агентство SANA, сирийскими системами ПВО атака по Дамаску была успешно отражена.
Израильская сторона пока никак не прокомментировала - не подтвердила, но и не опровергла - ночной обстрел Дамаска.
Впрочем, этот факт зафиксирован на видео, опубликованном SANA.
Необходимо отметить, что сегодняшний удар - не единичное явление: израильские военные регулярно наносят бьют ракетами по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским силам.
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