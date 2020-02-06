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Источник Правда.Ру

Израиль ночью ракетами обстрелял сирийский Дамаск ВИДЕО

Мир

Сегодня ночью территория Сирии подверглась ракетному удару со стороны территории Голландских высот, которую контролируют израильские военные.

ракетный удар по Дамаску: работает ПВО Сирии

Как сообщает агентство SANA, сирийскими системами ПВО атака по Дамаску была успешно отражена.

Израильская сторона пока никак не прокомментировала - не подтвердила, но и не опровергла - ночной обстрел Дамаска.

Впрочем, этот факт зафиксирован на видео, опубликованном SANA.

Необходимо отметить, что сегодняшний удар - не единичное явление: израильские военные регулярно наносят бьют ракетами по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским силам.

пво сирия дамаск израиль ракетный удар
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