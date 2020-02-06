В Гонконге принято решение "отгородиться" карантинной зоной от материкового Китая, где продолжает распространяться эпидемия новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.
Как сообщила сегодня со ссылкой на правительство госкорпорация теле и радиовещания RTHK, с 8 февраля все въезжающие в Гонконг из материковой части КНР будут помещаться на карантин сроком на 2 недели (столько продолжается инкубационный период коронавируса — прим. ред).
"Мера коснется и жителей материка, и самих гонконгцев, и иностранцев и будет носить принудительный характер", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Гонконге, по официальным данным, 21 человек заражен коронавирусом. Три новых случая зарегистрированы 6 февраля.
"Эпидемиологическая ситуация стремительно ухудшается", — сказала Кэрри Лэм, глава администрации специального административного района.
Напомним, что с начала текущей недели в Гонконге проходила массовая забастовка медицинских работников, которые требовали закрытия границы с Китаем.
По данным на полночь четверга, 6 февраля, в самом Китае зарегистрировано более 28 тысяч заболевших, из которых 563 погибли.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.