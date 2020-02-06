Празднующий победу Трамп выступит с заявлением по импичменту

Дональд Трамп, оправданный по делу об импичменте президент США, сегодня, 6 февраля, намерен выступить с заявлением в Сенате.

Об этом он сообщил сразу после окончания голосования в Twitter.

"Я сделаю заявление завтра в 12:00 (20:00 мск - прим. ред) в Белом доме, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!" - написал Трамп.

Трамп намерен стать пожизненным президентом?

О чем он собирается говорить с трибуны конгресса в этот раз? Трамп предоставил возможность догадаться всем читателям своей странички самостоятельно.

Иначе сложно объяснить размещенный на ней ролик, в котором его кандидатура выдвигается на пост президента бесконечное число раз:

на обложке TIME мелькают цифры - их ровно 90; а заканчивается "хоровод лет" надписью: Трамп навсегда.

Напомним, что накануне сенат США оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте. Республиканцам не удалось набрать необходимых для обвинения действующего президента 67 мандатов.

Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump