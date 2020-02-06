Дональд Трамп, оправданный по делу об импичменте президент США, сегодня, 6 февраля, намерен выступить с заявлением в Сенате.
Об этом он сообщил сразу после окончания голосования в Twitter.
"Я сделаю заявление завтра в 12:00 (20:00 мск - прим. ред) в Белом доме, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!" - написал Трамп.
О чем он собирается говорить с трибуны конгресса в этот раз? Трамп предоставил возможность догадаться всем читателям своей странички самостоятельно.
Иначе сложно объяснить размещенный на ней ролик, в котором его кандидатура выдвигается на пост президента бесконечное число раз:
на обложке TIME мелькают цифры - их ровно 90; а заканчивается "хоровод лет" надписью: Трамп навсегда.
Напомним, что накануне сенат США оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте. Республиканцам не удалось набрать необходимых для обвинения действующего президента 67 мандатов.
Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
Фото: twitter.com/realdonaldtrump
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