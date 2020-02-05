Поляков рассмешила сделка Варшавы с Пентагоном по поставкам F-35

На днях в Польше похвастались заключением долгожданной сделки о поставках американских истребителей F-35. Эксперты отмечают, что эта затея выглядит авантюрной, поскольку польские пилоты не знакомы с этой техникой, кроме того, новые истребители вряд ли спасут умирающий воздушный флот страны.

Тем не менее, польские политики транслируют грандиозные планы и говорят о беспрецедентности сделки. Так, например, президент Польши Анджей Дуда заявил о большой значимости поставок F-35.

"Это чрезвычайно важный день для польской военной авиации, для безопасности Польши, а также для безопасности всей Европы. Это крупнейший контракт на поставку оружия в нашей истории. Сегодня мы присоединяемся к семейству F-35, самолетам последнего поколения, невидимым для радаров. Наступил день, когда эти самолеты начнут царить в нашем небе, и укрепят нашу безопасность".

Рядовые жители страны только смеются над "сделкой века"

Их мнения собрал журнал "Wirtualna Polska".

"Такой чуши я за свои 68 лет ни разу не слышал. Путина эти самолеты могут только рассмешить до слез. У нас нет денег на систему здравоохранения, а правительство покупает за миллиарды самолеты" "Министр обороны Блащак ведет себя, как маленький ребенок, мечтающий о власти. Кого напугают наши Ф-35? Это смешно, мы не способны противостоять ни одному врагу. Наша армия существует только на бумаге, дольше 24 часов агрессора она сдерживать не сможет" "Наше правительство ведёт антироссийскую пропаганду, внушая обществу, что F-35 обеспечат нам безопасность. Но правда такова, что наша враждебная провокационная политика создала опасную напряженность как с Россией, так и с Германией".

Как видно, граждане не разделяют радости политиков.