Правительство Украины расширили. В стране создали новое ведомство.
В его задачи войдет реинтеграция Донбасса. Об этом журналистам рассказал премьер-министр незалежной Алексей Гончарук. По его словам, это сделает процесс более эффективным, позволит качественно проработать ситуации с людьми, которые остались на оккупированных территориях или являются временно перемещенными.
Параллельно продолжаются работы по созданию нового телеканала на Донбассе. Он будет полностью украинским и подконтрольным государству.
Напомним, что сейчас в Украине разработано пять сценариев реинтеграции Донбасса. Война в регионе продолжается почти шесть лет.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.