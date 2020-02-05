Новое министерство создали на Украине

Правительство Украины расширили. В стране создали новое ведомство.

В его задачи войдет реинтеграция Донбасса. Об этом журналистам рассказал премьер-министр незалежной Алексей Гончарук. По его словам, это сделает процесс более эффективным, позволит качественно проработать ситуации с людьми, которые остались на оккупированных территориях или являются временно перемещенными.

Параллельно продолжаются работы по созданию нового телеканала на Донбассе. Он будет полностью украинским и подконтрольным государству.

Напомним, что сейчас в Украине разработано пять сценариев реинтеграции Донбасса. Война в регионе продолжается почти шесть лет.