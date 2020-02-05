Ненси Пелоси демонстративно порвала бумаги с речью Дональда Трампа. Инцидент произошел по окончании его выступления.
Ранее при встрече президент США отказался пожать руку спикеру палаты представителей. После этого он выступил с ежегодным обращением, в котором рассказал о положении страны. В течение этого времени Пелоси сидела позади главы государства, а когда спикер сорвал аплодисменты, она молча встала, разорвала бумаги пополам и бросила их в сторону.
Это действие не осталось незамеченным журналистами. На вопрос, почему Пелоси так поступила, она отметила, что их всех возможных альтернатив это был самый вежливый поступок.
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