Пелоси отомстила Трампу за то, что он не пожал ей руку

Ненси Пелоси демонстративно порвала бумаги с речью Дональда Трампа. Инцидент произошел по окончании его выступления.

Ранее при встрече президент США отказался пожать руку спикеру палаты представителей. После этого он выступил с ежегодным обращением, в котором рассказал о положении страны. В течение этого времени Пелоси сидела позади главы государства, а когда спикер сорвал аплодисменты, она молча встала, разорвала бумаги пополам и бросила их в сторону.

Это действие не осталось незамеченным журналистами. На вопрос, почему Пелоси так поступила, она отметила, что их всех возможных альтернатив это был самый вежливый поступок.