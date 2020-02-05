Ведущие страны мира понимают, что Крым больше никогда не вернется в состав Украины. Такое мнение высказал глава Госдепа США Майк Помпео.
Он побывал в Киеве, где встретился с крымской активисткой Эмине Джапаровой. Встреча продлилась полтора часа и была посвящена новому российскому региону.
"Крым потерян Киевом навсегда. Россия не из тех, у кого можно что-то забрать", - так представитель США пояснил ситуацию с полуостровом.
Украинские активисты по-прежнему настаивают, чтобы "крымская история" оставалась в поле зрения внешней политики США. Однако Штаты теряют интерес к этой теме. Особенно на фоне расследования палаты представителей, касающегося встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По мнению следствия, глава США потребовал от президента Украины расследования дела Burisma, участником которого является Хантер Байден, намеревающийся участвовать в выборах этого года от демократов.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.