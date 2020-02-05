В США признали, что Крым не вернется в состав Украины

Ведущие страны мира понимают, что Крым больше никогда не вернется в состав Украины. Такое мнение высказал глава Госдепа США Майк Помпео.

Он побывал в Киеве, где встретился с крымской активисткой Эмине Джапаровой. Встреча продлилась полтора часа и была посвящена новому российскому региону.

"Крым потерян Киевом навсегда. Россия не из тех, у кого можно что-то забрать", - так представитель США пояснил ситуацию с полуостровом.

Украинские активисты по-прежнему настаивают, чтобы "крымская история" оставалась в поле зрения внешней политики США. Однако Штаты теряют интерес к этой теме. Особенно на фоне расследования палаты представителей, касающегося встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По мнению следствия, глава США потребовал от президента Украины расследования дела Burisma, участником которого является Хантер Байден, намеревающийся участвовать в выборах этого года от демократов.