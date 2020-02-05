О том, как живется сегодня населению эпицентра эпидемии китайского коронавируса - города Уханя, который объявлен карантинной зоной, рассказать могут только появляющиеся время от времени в Интернете видеоролики, снятые людьми, живущими "по ту сторону" заградительных барьеров.
Оказывается, по улицам провинции Хубэй ходят вооруженные люди в защитных костюмах с собаками. Их сопровождают машины с громкоговорителями. Задача патруля — поиск заболевших и доставка их в медклиники.
При малейшем подозрении на заражение патрульные почти волоком несут людей в машины "скорой помощи" и увозят, даже если человек не согласен с действиями санитаров. А больницах трупы в мешках часто лежат рядом с живыми людьми.
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Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.