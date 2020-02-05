Трамп - конгрессу: дайте денег на установку флага на Марсе

Американский президент, как мальчишка, мечтает о воплощении в реальность фантастических фильмов о покорении Марса.

Выступая с речью пред конгрессом, Трамп обратился к парламентариям с просьбой выделить деньги на лунную и марсианскую программы.

"Американцы должны первыми высадиться на Марсе. Поэтому я прошу вас полностью профинансировать программу "Артемида"¹, чтобы гарантировать, что следующим мужчиной и первой женщиной на Луне будут американские астронавты. И, используя ее в качестве стартовой площадки, гарантировать, что Америка будет первой страной, которая установит свой флаг на Марсе", — сказал Трамп.

Американский лидер настолько увлечен идеей высадки астронавтов на Марс, чтобы это произошло уже в 2024 году, тогда как NASA ранее планировало это сделать к 2028 году.

Справка от "Правда.Ру"

¹ Для реализации программы "Артемида" в июне 2019 года NASA запросило дополнительные $1,6 млрд и назвало эти деньги "маленьким первоначальным взносом". А Джеймс Брайденстайн, глава NASA твердо обещал, что

"к 2035 году первый человек прогуляется по Марсу, если другие страны помогут Америке".

Впрочем, насколько реалистичны планы американцев, можно судить по заявлениям Майка Пенса, который говорил ранее, что