Гуайдо приглашен на ежегодное послание американского президента

Хуан Гуайдо, лидер венесуэльской оппозиции и самопровозглашенный президент страны, приглашен на ежегодное выступление президента США, в котором Дональд Трамп озвучит послание "О положении страны".

Мероприятие назначено на 11 февраля.

Об этом сегодня со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg.

Как следует из материала издания, Гуайдо уже получил приглашение из Белого дома. А сидеть он будет, как утверждает анонимный источник Bloomberg, недалеко от Меланьи Трамп, супруги американского лидера.