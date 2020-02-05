Хуан Гуайдо, лидер венесуэльской оппозиции и самопровозглашенный президент страны, приглашен на ежегодное выступление президента США, в котором Дональд Трамп озвучит послание "О положении страны".
Мероприятие назначено на 11 февраля.
Об этом сегодня со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg.
Как следует из материала издания, Гуайдо уже получил приглашение из Белого дома. А сидеть он будет, как утверждает анонимный источник Bloomberg, недалеко от Меланьи Трамп, супруги американского лидера.
"И, хотя официальный Белый дом эту информацию комментировать отказался, — отмечается в материале агентства, — приглашение самопровозглашенного президента Венесуэлы (которого признали главой страны не только США, но и Греция, Бразилия, Канада и ряд других государств -прим. ред) означает одно — позиция Штатов относительно внутренних политических процессов в Венесуэле остается неизменной".
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