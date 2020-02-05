42 скелета со связанными руками нашли в Великобритании

Страшную находку сделали строители в британском городе Милтон-Кейнс (расположен на юго-востоке страны — прим. ред.).

Во время подготовки котлована под новые дома они обнаружили могилы, в которых у похороненных когда-то людей были связаны руки.

Об этом сегодня сообщает портал Livescience.

42 скелета со связанными руками - кем были эти люди?

Всего, как следует из материала издания, в неглубоких могилах найдено 42 скелета.

Как уточняет издание MK Citizen, останки обнаружены были еще в декабре.

"Связанные руки, — говорит местный чиновник Робин Стачбери, — могут быть свидетельством того, что скелеты при жизни были заключенными, которых почему-то массово казнили. Захоронение может быть датировано англосаксонскими временами, когда в Бакингемшире происходили массовые убийства. А может — временами Гражданской войны (XVII века — прим. ред.), когда тоже было много жертв".

Историки и местные краеведы пока не готовы рассказать, что же произошло в Милтон-Кейнсе и как там появилось загадочное захоронение.