Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

42 скелета со связанными руками нашли в Великобритании

Мир » Европа

Страшную находку сделали строители в британском городе Милтон-Кейнс (расположен на юго-востоке страны — прим. ред.).

Во время подготовки котлована под новые дома они обнаружили могилы, в которых у похороненных когда-то людей были связаны руки.

Об этом сегодня сообщает портал Livescience.

42 скелета со связанными руками - кем были эти люди?

Всего, как следует из материала издания, в неглубоких могилах найдено 42 скелета.

Как уточняет издание MK Citizen, останки обнаружены были еще в декабре.

"Связанные руки, — говорит местный чиновник Робин Стачбери, — могут быть свидетельством того, что скелеты при жизни были заключенными, которых почему-то массово казнили. Захоронение может быть датировано англосаксонскими временами, когда в Бакингемшире происходили массовые убийства. А может — временами Гражданской войны (XVII века — прим. ред.), когда тоже было много жертв".

Историки и местные краеведы пока не готовы рассказать, что же произошло в Милтон-Кейнсе и как там появилось загадочное захоронение.

Темы англия могила скелеты
Актуальная аналитика
Формула небес
Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня
Религия
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
США и Канада. Новости и аналитика
В России и в мире: справедливость - понятие растяжимое
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Украинский министр уличен в фальсификации итогов переписи населения
42 скелета со связанными руками нашли в Великобритании
Китайский коронавирус: мрачная статистика за минувшие сутки
Ужесточение политики Минфина к внешним должникам дало первые результаты
10 лет тюрьмы за задержку зарплаты – новая статья может появиться в УК
Чеченский блогер, критиковавший Кадырова, убит во Франции
Врач предложил ввести запрет продажи пива в России
Для животных предлагают покупать билеты на отдельные места в самолете
Московские яблочники увязли в очередном партийном скандале
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Последние материалы
42 скелета со связанными руками нашли в Великобритании
Китайский коронавирус: мрачная статистика за минувшие сутки
Ужесточение политики Минфина к внешним должникам дало первые результаты
10 лет тюрьмы за задержку зарплаты – новая статья может появиться в УК
Чеченский блогер, критиковавший Кадырова, убит во Франции
Врач предложил ввести запрет продажи пива в России
Для животных предлагают покупать билеты на отдельные места в самолете
Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня
Московские яблочники увязли в очередном партийном скандале
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Психотерапия
Зависимость от лекарств. К чему она может привести?
Новости Украины
Саакашвили предрек Украине распад на пять государств
Соломон Соловьев Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции Василий Амирджанов Петр Фадеев Стивену Кингу стало страшно в Facebook Петр Фадеев
Комментарии
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Для животных предлагают покупать билеты на отдельные места в самолете
Алексей Кустов: "ВФЛА во главе со Шляхтиным обманывает мировое сообщество"
Поздравления блокадников обернулись травлей
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Стали известны подробности шоу Собчак на Первом канале
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Эрдоган объяснил, почему сказал "Слава Украине"
Почему NASA скрывает достоверную информацию о Марсе?
Поклонская негативно высказалась о росте цен на маски в аптеках
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Поздравления блокадников обернулись травлей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ