Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия "по-своему интерпретирует" историю Второй мировой войны. По его мнению, Российская Федерация пытается "возложить часть ответственности на Польшу".
"Мы строим Европу, зная историю, защищая её от всех попыток фальсификации, пересмотра некоторыми странами, некоторыми партиями", — заявил французский лидер.
"Я вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Я вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории", — добавил Макрон.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.