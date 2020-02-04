Первый российский военные самолет, предназначенный для эвакуации россиян из Китая, где свирепствует коронавирус, прибыл в Ухань. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что перелет самолета к очагу распространения коронавирусной инфекции занял около четырех часов.
Сейчас военные медики и специалисты ведут первичный осмотр всех эвакуируемых граждан России с помощью бесконтактной термометрии.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.