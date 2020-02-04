Первый самолет ВКС России приземлился в Ухани

Первый российский военные самолет, предназначенный для эвакуации россиян из Китая, где свирепствует коронавирус, прибыл в Ухань. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что перелет самолета к очагу распространения коронавирусной инфекции занял около четырех часов.

Сейчас военные медики и специалисты ведут первичный осмотр всех эвакуируемых граждан России с помощью бесконтактной термометрии.