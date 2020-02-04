Банк Китая сообщил о подготовке к выпуску облигаций на сумму около 2 миллиардов долларов (14,25 миллиарда юаней) для сбора средств на борьбу с коронавирусом. Срок погашения облигаций составит один год.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что количество летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией.
"В настоящее время количество выздоровевших постоянно растет. Мы полностью уверены в своей способности победить в этой борьбе с эпидемией", - добавила Чуньин.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.