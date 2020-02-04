В Китае выпустят облигации для борьбы с коронавирусом

Банк Китая сообщил о подготовке к выпуску облигаций на сумму около 2 миллиардов долларов (14,25 миллиарда юаней) для сбора средств на борьбу с коронавирусом. Срок погашения облигаций составит один год.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что количество летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией.