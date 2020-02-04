Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует "серьезно переговорить" с китайским лидером Си Цзиньпином из-за китайских подрядчиков, которые не выполнили обязательства по белорусским проектам.
"У меня с Си Цзиньпином будет очень серьёзный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется", - заявил Лукашенко.
"Далеко не все иностранцы белые и пушистые", - добавил белорусский президент.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.