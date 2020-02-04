Стрелков не признал обвинения в крушении Boeing в Донбассе

Бывший лидер донецкого ополчения Игорь Стрелков заявил, что опровергает обвинения прокуратуры Нидерландов в крушении "Боинга" в Донбассе.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Стрелков, подчеркнув, что не готов давать показания, даже если бы его доставили в Нидерланды насильно.

Напомним, голландская прокуратура обвинила в крушении пассажирского самолета под Донецком в 2014 году трех россиян: Олега Пулатова, Сергея Дубинского и Игоря Стрелкова, а также одного гражданина Украины Леонида Харченко.