МИД Белоруссии планирует вернуть своего посла в США

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что в скором времени белорусский посол вернется в США. По его словам, это произойдет в течение нескольких месяцев по причине выполнения некоторых протокольных процедур.

"Мы со своей стороны можем направить нашего представителя в США в ближайшее время, в течение нескольких месяцев, потому что требуется выполнить некоторые протокольные, технические требования", - пояснил Макей.

Напомним, страны взаимно отозвали своих послов в 2008 году. Сейчас посольства возглавляют временные поверенные.