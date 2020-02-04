Чеченский блогер Имран Алиев, более известный как Мансур Старый, был убит в одном из отелей французского города Лилль. Сотрудник отеля обнаружил тело блогера 30 января с многочисленными ножевыми ранениями. Главным подозреваемым по делу проходит чеченец, с которым Алиев прибыл из Бельгии.
По информации французских полицейских, в Бельгии блогер скрывался от чеченского правительства. На Имрана Алиева уже было совершено покушение летом 2019 года.
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