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Во Франции убит чеченский блогер Имран Алиев

Мир

Чеченский блогер Имран Алиев, более известный как Мансур Старый, был убит в одном из отелей французского города Лилль. Сотрудник отеля обнаружил тело блогера 30 января с многочисленными ножевыми ранениями. Главным подозреваемым по делу проходит чеченец, с которым Алиев прибыл из Бельгии.

По информации французских полицейских, в Бельгии блогер скрывался от чеченского правительства. На Имрана Алиева уже было совершено покушение летом 2019 года. 

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