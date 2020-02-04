Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 7 февраля. По его словам, "наступил некий момент истины".

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать", - пояснил белорусский президент.