Китай начал испытывать российское лекарство от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил о старте испытаний российского препарата от коронавируса в Китае. Речь идет о препарата "Триазавирин", который был создан в России специально для борьбы с коронавирусной инфекцией.