Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил о старте испытаний российского препарата от коронавируса в Китае. Речь идет о препарата "Триазавирин", который был создан в России специально для борьбы с коронавирусной инфекцией.
"Китайцы взяли, чтобы его испытать", — сообщил Краевой журналистам.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.