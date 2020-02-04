Продажу домашних животных запретили в Мексике

Муниципалитет Наукалпан, расположенный недалеко от мексиканской столицы, принял решение о полном запрете продаж кошек, собак и других домашних животных. Вне закона оказались не только неофициальные точки продаж, но и лицензионные зоомагазины.

Власти муниципалитета заявили, что запрет будет способствовать изменению общественной привычки, а также улучшать отношение людей к животным. Чиновники считают, что запрет простимулирует местных жителей брать животных из приютов.