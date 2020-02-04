Муниципалитет Наукалпан, расположенный недалеко от мексиканской столицы, принял решение о полном запрете продаж кошек, собак и других домашних животных. Вне закона оказались не только неофициальные точки продаж, но и лицензионные зоомагазины.
Власти муниципалитета заявили, что запрет будет способствовать изменению общественной привычки, а также улучшать отношение людей к животным. Чиновники считают, что запрет простимулирует местных жителей брать животных из приютов.
"Если мы не остановим продажу и покупку животных у нас так и будет огромное количество бездомных собак на улице. Мы должны контролировать коммерческую составляющую и прививать гражданам ответственность", - считают чиновники.
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