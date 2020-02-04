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Источник Правда.Ру

На обложку журнала Vogue поместили рисунок школьницы из Перми

Мир

На обложке мартовского номера журнала Vogue появился рисунок, который нарисовала школьница из Перми Анастасия Ковтун. Руководство журнала предложило россиянке нарисовать рисунок известной исполнительницы Билли Айлиш. Артистка сама выбрала рисунок из нескольких вариантов, которые предложила Ковтун.

Сейчас на Instagram Анастасии Ковтун подписаны чуть более семи тысяч человек. По ее словам, она рисует не для того, чтобы прославиться, а для себя. 

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