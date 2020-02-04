Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Гонконге вторые сутки бастуют медики, требуя закрыть границу

Мир

Медицинские работники в Гонконге второй день не выходят на работу. Причина забастовки — требование закрыть границы с КНР.

Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения.

По данным департамента, участие в забастовке, организованной медицинским профсоюзом, принимают 2,7 тыс. медиков. В их числе как работники государственных больниц, так и частных клиник и медцентров.

Уговоры бесполезны

Несмотря на призывы минздрава региона прекратить забастовку и вернуться к исполнению своих обязанностей "в интересах пациентов", бастующие продолжают требовать полного закрытия границ города с материковым Китаем, что поможет не допустить распространения коронавируса.

Первый зараженный коронавирусом умер сегодня в Гонконге

Как сообщила сегодня радиостанция RTHK, в Гонконге зафиксирован первый смертельный случай от новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV: скончался 39-летний мужчина, который ранее побывал в Ухане.

Медики будут бастовать, пока не будет закрыта граница с материковым Китаем

"Если не будет полного закрытия границы, у нас попросту не хватит людских ресурсов, защитного оборудования или изолированных помещений для борьбы со вспышкой, — сказала одна из организаторов забастовки, профсоюзный лидер Винни Ю. — Мы не пытаемся причинить вред гонконгскому народу. Вместо этого, если правительство сможет принять наши требования, мы сможем спасти тысячи жизней."

Темы медики гонконг забастовка коронавирус
Актуальная аналитика
Новости спорта
РУСАДА играет не по правилам
Силовые структуры
"Звуковая кошка" - необычное шпионское приспособление агентов ЦРУ во время холодной войны
Формула небес
Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Продажу домашних животных запретили в Мексике
Госпитализированный в Забайкалье с коронавирусом китаец поправляется
На обложку журнала Vogue поместили рисунок школьницы из Перми
Футболисты "Манчестер Сити" недовольны работой Гвардиолы
Стоматолог рассказала об опасности зубных коронок и протезов
Собчак и Гордон будут вести новое шоу на "Первом канале"
В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России
Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу
В Китае число зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч человек
Александра Емельяненко заметили возле больницы в странном виде
Последние материалы
Госпитализированный в Забайкалье с коронавирусом китаец поправляется
На обложку журнала Vogue поместили рисунок школьницы из Перми
Футболисты "Манчестер Сити" недовольны работой Гвардиолы
Собчак и Гордон будут вести новое шоу на "Первом канале"
Стоматолог рассказала об опасности зубных коронок и протезов
В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России
Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу
В Китае число зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч человек
Александра Емельяненко заметили возле больницы в странном виде
Роспотребнадзор дал советы по профилактике онкологии
Популярное
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе

Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.

Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Шоу-бизнес
Журналисты вспомнили, что Сергей Бодров говорил о США
Соломон Соловьев Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Любовь Степушова Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов
Комментарии
Певицу Любовь Успенскую ожидает массовая травля
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Украинский политолог: научите Зеленского думать, что говорить
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Эрдоган поставил Путину ультиматум
Поздравления блокадников обернулись травлей
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Поздравления блокадников обернулись травлей
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Цена на нефть Brent упала ниже $55: спасет ли ситуацию ОПЕК
Поздравления блокадников обернулись травлей
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Эрдоган едет на Украину, чтобы дать денег ВСУ
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
В Голландии ﻿предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Поздравления блокадников обернулись травлей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ