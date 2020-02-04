Медицинские работники в Гонконге второй день не выходят на работу. Причина забастовки — требование закрыть границы с КНР.
Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения.
По данным департамента, участие в забастовке, организованной медицинским профсоюзом, принимают 2,7 тыс. медиков. В их числе как работники государственных больниц, так и частных клиник и медцентров.
Несмотря на призывы минздрава региона прекратить забастовку и вернуться к исполнению своих обязанностей "в интересах пациентов", бастующие продолжают требовать полного закрытия границ города с материковым Китаем, что поможет не допустить распространения коронавируса.
Как сообщила сегодня радиостанция RTHK, в Гонконге зафиксирован первый смертельный случай от новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV: скончался 39-летний мужчина, который ранее побывал в Ухане.
"Если не будет полного закрытия границы, у нас попросту не хватит людских ресурсов, защитного оборудования или изолированных помещений для борьбы со вспышкой, — сказала одна из организаторов забастовки, профсоюзный лидер Винни Ю. — Мы не пытаемся причинить вред гонконгскому народу. Вместо этого, если правительство сможет принять наши требования, мы сможем спасти тысячи жизней."
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.