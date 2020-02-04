В Гонконге вторые сутки бастуют медики, требуя закрыть границу

Медицинские работники в Гонконге второй день не выходят на работу. Причина забастовки — требование закрыть границы с КНР.

Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения.

По данным департамента, участие в забастовке, организованной медицинским профсоюзом, принимают 2,7 тыс. медиков. В их числе как работники государственных больниц, так и частных клиник и медцентров.

Уговоры бесполезны

Несмотря на призывы минздрава региона прекратить забастовку и вернуться к исполнению своих обязанностей "в интересах пациентов", бастующие продолжают требовать полного закрытия границ города с материковым Китаем, что поможет не допустить распространения коронавируса.

Первый зараженный коронавирусом умер сегодня в Гонконге

Как сообщила сегодня радиостанция RTHK, в Гонконге зафиксирован первый смертельный случай от новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV: скончался 39-летний мужчина, который ранее побывал в Ухане.

Медики будут бастовать, пока не будет закрыта граница с материковым Китаем