Хайп без ума: украинские пиццеделы хотели заработать на коронавирусе

Коронавирус, стремительно распространяющийся по Китаю и уже шагнувший в 23 страны мира, предприимчивые пиццеделы из Харькова решили "приспособить" под нужды собственного бизнеса.

Новая рекламная кампания, запущенная ими в соцсетях, стилизована под коронавирус.

"Коронапицца обнаружена в Харькове" —

так подписан новый "креативный" рекламный баннер с изображением пиццы, стилизованной под коронавирус.

Баннер, к слову, провисел в соцсетях совсем недолго: на горе-креативщиков вылился целый поток возмущенных комментариев. Пришлось под его натиском почти сразу удалить пост и саму пиццу из меню.

Напомним, это уже не первая попытка "покреативить" на тему коронавируса, который уже унес жизни 425 человек. Пионерами в этом стал датский художник Нильс Бу Буйсена. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.